ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “SCUOLA ORTOPEDIA SALERNO, IL MINISTERO DELLA SALUTE RISPONDA SU MANCATA RIATTIVAZIONE”

E’ stata firmata dal deputato salernitano di Azione Antonio D’Alessio l’interrogazione, rivolta al Ministro della Salute, circa la mancata riattivazione della scuola di Ortopedia, già funzionante ed operativa negli anni passati presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.

“La carenza di personale medico specializzato,” scrive D’Alessio nell’interrogazione ” in particolare di ortopedici, è una problematica che sta compromettendo il funzionamento di molte strutture sanitarie nella regione Campania, mettendo a rischio la qualità e l’accesso alle cure da parte dei cittadini. La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno è uno dei principali poli formativi e assistenziali della regione, ma non ha, ricevuto il rinnovo per il triennio accademico 2024-2027. La mancata riattivazione della scuola rappresenta una gravissima limitazione alla formazione di nuovi ortopedici, specialmente in un contesto territoriale già caratterizzato da carenze strutturali e da un elevato fabbisogno di professionisti qualificati. La carenza di ortopedici sta già comportando la chiusura di reparti e la riduzione dei servizi in vari ospedali della regione, con gravi ripercussioni sull’assistenza sanitaria locale. E’ fondamentale garantire una programmazione adeguata delle specializzazioni mediche per far fronte alle esigenze dei territori e assicurare la continuità e l’efficacia delle cure ospedaliere . Infine la richiesta al Ministero per sapere quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per la riattivazione della scuola di specializzazione in ortopedia a Salerno e, più in generale, per risolvere la carenza di ortopedici nella regione Campania così da assicurare la copertura delle esigenze sanitarie dei cittadini.