ANTONIO IANNONE (FDI): “DAL GOVERNO OLTRE 28 MILIONI DI EURO PER LO SPORT IN PROVINCIA DI SALERNO”

Risultato eccezionale quello ottenuto nella provincia di Salerno per quanto concerne la rigenerazione degli impianti sportivi: 28,5 milioni di euro (fondi Pnrr) dal Governo Meloni per ridare slancio al settore e contribuire al riavvicinamento dei giovani allo sport:

Lo annuncia il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

Albanella: 595.000 € (Campo sportivo San Cesareo); Altavilla Silentina: 700.000 € (Centro sportivo G. D’Ambrosio); Amalfi: 700.000 € (Plesso sportivo Fondo Fusco); Ascea: 590.000 € (Impianto sportivo frazione Marina); Baronissi: 700.000 € (Centro sportivo “G. Figliolia”- Palairno); Buonabitacolo: 693.000 € (Campo di calcio a 11 comunale); Campagna: 4.000.000 € (Realizzazione di un impianto sportivo Via Verticelli); Casalbuono: 686.694,34 € (Impianto sportivo Felice Antonio de Filippo); Casaletto Spartano: 629.774 € (Impianto sportivo “Italo Petrosino”); Casalvelino: 273.150,69 € (Campo sportivo Ardisani – realizzazione tribuna); Castel San Giorgio: 600.000 € (Impianto sportivo Domenico Sessa); Castelnuovo Cilento: 628.596,11 € (Impianto sportivo Valentino Giordano); Centola: 400.000 € (Impianto sportivo comunale “Lacci”); Colliano: 269.999,99 € (Campo polivalente); Corleto Monforte: 699.900 € (Campo sportivo “Gerardo Zaccardi”); Eboli: 700.000 € (Stadio Dirceu); Felitto: 700.000 € (Impianto sportivo Pietracute); Laurino: 700.000 € (Stadio Comunale); Maiori: 595.000 € (Campo sportivo San Martino); Mercato S. Severino: 169.996,37 € (Impianto sportivo polivalente Parco S. Francesco); Moio della Civitella: 616.000 € (Comunale Moio della Civitella); Montecorice: 670.498,45 (Impianto sportivo Luigi Piccirilli); Montecorvino Pugliano: 350.000 € (Impianto natatorio comunale); Montesano sulla Marcellana: 700.000 € (Campo sportivo “R. Di Giuda-L. Boffa”) ; Nocera Inferiore: 700.000 € (stadio San Francesco); Olevano sul Tusciano: 81.043,69 € (Palatusciano); Oliveto Citra: 675.176,77 € (Impianto sportivo polivalente “A. Coglianese”); Palomonte: 700.000 € (Piscina comunale); Pellezzano: 700.000 € (Impianto sportivo De Gasperi); Postiglione: 616.417,34 (Impianto sportivo San Giorgio); Prignano Cilento: 675.000 € (Impianto sportivo San Giuliano); Roccadaspide: 700.000 € (Impianto sportivo comunale Principe Filomarino); Roccagloriosa: 630.000 € (Centro sportivo comunale Monteruggio); Roscigno: 464.923,49 € (Tiro a volo S. Itoro); S. Marzano sul Sarno: 700.000 € (Palazzetto dello sport comunale); Sant’Arsenio: 676.699,78 € (Campo sportivo F.lli Cardiello); Santa Marina: 590.000 € (Campo sportivo Buxentum); Scafati: 700.000 € (Stadio comunale “G. Vitiello”); Torchiara: 630.000 € (Area sportiva in Copersito); Vallo della Lucania: 669.940 € (Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo alla frazione Massa); Vietri sul Mare: 700.000 € (Palestra Istituto Comprensivo Statale). Dopo il riconoscimento dello sport in Costituzione, il Governo Meloni passa concretamente alla declinazione del principio. Senza strutture non è possibile dare piena espressione alla pratica sportiva di base e soprattutto a tanti giovani che attraverso lo sport vengono educati a valori e stili di vita sano. Ancora una volta la provincia di Salerno riceve un’attenzione dal Governo centrale senza precedenti.