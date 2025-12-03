ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “STELLANTIS, IL MINISTRO URSO VEDE UN’ALTRA REALTA’ “

Nei primi nove mesi del 2025, la produzione complessiva dei veicoli del gruppo Stellantis in Italia registra una flessione del 31,5% rispetto all’anno precedente. Tutti gli stabilimenti del gruppo evidenziano riduzioni significative dei volumi produttivi con cifre purtroppo lontanissimi dagli annunci di Urso. Anche questa volta il ministro delle Imprese e del Made in Italy sembra vedere un’altra realtà”. Lo dichiarano i deputati di AZIONE Fabrizio Benzoni e Antonio D’Alessio in occasione del question time di oggi con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. ”Urso nel primo anno di mandato ci ha spiegato che si sarebbe potuto ritornare a un milione di veicoli prodotti in Italia; nel secondo che, grazie agli investimenti di Stellantis, avremmo raggiunto un aumento di produzione rispetto all’anno precedente. Invece ci troviamo a fine 2025 con un notevole calo di auto prodotte. E mentre si dice che aumenta la produzione, aumentano i contratti di solidarietà, la cassa integrazione, non solo negli stabilimenti ma soprattutto nella filiera dell’indotto”, affermano Benzoni e D’Alessio. Secondo i deputati di AZIONE ”si continua a produrre in Marocco, Polonia, Serbia, Spagna, mentre in Italia sono previste le auto con minore produzione. Intanto, sulla vendita di Iveco il governo ha chiuso gli occhi in cambio della difesa del reparto ‘defence vehicles’ della stessa azienda, senza garanzie per dipendenti, indotto e governance. Invitiamo Urso ad ascoltare le storie di chi si trova davanti ai cancelli e non riesce ad arrivare a fine mese con la cassa di solidarietà e la cassa integrazione”.

Share on: WhatsApp