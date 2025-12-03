COMUNE DI SARNO. GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DI SPECIAL OLYMPICS

Si è svolto oggi il primo “Special Olympics Italia” organizzato nella città di Sarno e promosso dal Comune, in collaborazione con Special Olympics Italia, nell’ambito del Progetto Scuola di Special Olympics avviato su proposta dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di favorire l’inclusione attraverso il linguaggio universale dello sport.

L’evento ha visto la partecipazione di 250 atleti impegnati in 4 discipline sportive, 50 volontari ed il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio. Le discipline sportive proposte sono state tutte caratterizzate da un elemento comune: lo sport unificato, ossia praticato insieme. In particolare, hanno preso parte all’evento gli studenti degli istituti “Giovanni Amendola”, “De Amicis-Baccelli”, “Antonio Esposito”, del II Circolo Didattico, del Profagri e dell’IIS “Enrico Fermi”.

In Piazza IV Novembre un momento simbolico importante con l’accensione della fiaccola olimpica da parte del Sindaco Francesco Squillante.

Poi, gli atleti hanno attraversato Corso Amendola, Piazza Cinque Maggio, Via Antonio Esposito e Via Marmino, raggiungendo la scuola Amendola, dove si sono svolte le attività sportive anche grazie al prezioso supporto di docenti, volontari e la Sarno Runner.

Sana competizione, partecipazione, il senso di squadra. Perché l’inclusione non è uno slogan, ma un processo quotidiano fatto di scelte, strumenti e relazioni. Tra i contesti più efficaci per abbattere barriere visibili e invisibili c’è proprio lo sport, capace come pochi altri linguaggi di creare connessioni, generare appartenenza e valorizzare le persone oltre ogni pregiudizio

A rendere ancora più forte il messaggio di inclusione sono stati i testimonial che hanno scelto con forza e motivazione di sostenere questo percorso. La presenza della campionessa italiana Mariangela Correale, della Federazione Paralimpica Danza Sportiva, ha offerto ai giovani partecipanti un esempio concreto di come impegno, disciplina e determinazione possano trasformare le difficoltà in traguardi importanti. Accanto a lei anche i campioni Francesco Viscardi e Ludovica Franco, atleti di spicco della lotta libera, e Giuseppe Pappacena, campione mondiale di bocce: figure che incarnano valori di sacrificio, rispetto e passione, dimostrando che lo sport appartiene davvero a tutti.

A testimoniare l’importanza dell’appuntamento, anche la presenza del Direttore Regionale Special Olympics, Salvatore Taurino, che ha sottolineato come questi momenti rappresentino un tassello fondamentale nella costruzione di una società più inclusiva.

“Sarno prosegue il suo percorso di città sempre più inclusiva, grazie a iniziative come formidAbili, ai progetti scolastici integrati e alle attività Special Olympics, che oggi vivono una giornata particolarmente significativa – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante -.

Un ringraziamento sincero va a chi, ogni giorno, lavora affinché tutto questo sia possibile: insegnanti, famiglie, volontari, scuole e realtà del territorio, che credono nel valore dell’inclusione. Un ringraziamento al Consigliere Luigi Dello Iacono per il suo impegno costante e attento in questi percorsi”. Ha concluso il Sindaco.