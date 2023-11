ANTONIO D’ALESSIO: “CON L’ASSOCIAZIONE PER PARLIAMO A CHI SI E’ ALLONTANATO DAI PARTITI”

C’è anche il deputato di Azione Antonio D’Alessio tra i fondatori dell’Associazione PER, Popolari Europeisti Riformatori che, nella giornata di ieri, è stata ufficialmente presentata a Roma. “In una fase storica in cui assistiamo ad un bipolarismo politico”, sottolinea D’Alessio, “che, di fatto, allontana tanti cittadini dalla partecipazione attiva alla vita politica ed aumenta la percentuale dell’astensione in ogni tornata elettorale, con l’associazione PER abbiamo l’obiettivo di parlare con quell’enorme mondo di energie positive delle persone ma anche delle associazioni che non si riconoscono negli attuali partiti”.

“E’ un progetto aperto”, continua D’Alessio, “che si rivolge a quanti hanno una matrice popolare, europeista, riformaista. Il tutto sotto l’egida di una associazione e non di un partito, una struttura in grado di dialogare con tutti e di proporre al mondo della politica soluzioni ed idee per i problemi di maggiore attualità che interessano il nostro Paese.”