ANTONIO IANNONE A NAPOLI CON IL MINISTRO URSO PER INAUGURAZIONE CASA MADE IN ITALY

Desidero ringraziare il Ministro Urso per aver voluto inaugurare questa mattina a Napoli la casa del Made in Italy che diventerà un riferimento per tutte le imprese e gli artigiani campani. Nella nostra regione che esprime tanto di questo grande racconto dell’Italia non poteva mancare ed è un altro segnale di attenzione che il Governo Meloni riserva al nostro territorio. Il Ministro Urso sta realizzando un lavoro straordinario in tutta Italia a tutela e promozione di questo grande patrimonio identitario di cui c’è fame nel mondo. Da sempre Fratelli d’Italia sostiene il lavoro che genera la nostra produzione produttiva e difende gli investimenti delle nostre aziende che vogliono trovare lo Stato a loro fianco nell’ internazionalizzazione e nella tutela dalla contraffazione. L’Italia è sinonimo nel mondo di Bello, Buono e Benfatto chi difende le nostre eccellenze difende il futuro della Nazione”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

