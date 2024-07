ANCI CAMPANIA. VERSO IL CONGRESSO PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONALE

Entro fine settembre si terrà, in Campania, come nel resto d’Italia, il congresso regionale dell’Anci per l’Elezione dei nuovi vertici locali dell’associazione nazionale dei Comuni Italiani, prima dell’appuntamento con l’Assemblea Nazionale, in programma per il prossimo 22 Novembre, quando dovrà essere eletto il successore di Antonio Decaro, ex Sindaco di Bari, oggi in Parlamento Europeo con il Partito Democratico. In Campania, al momento, si parte dal nome dell’attuale Presidente Carlo Marino, Sindaco di Caserta ma ci sono, già da adesso, in atto movimenti sul territorio regionale che, come pare, esprimerà con Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, anche il nuovo Presidente Nazionale dell’Anci.

