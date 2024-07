VIETRI SUL MARE. PARTE UN FINE SETTIMANA RICCO DI EVENTI CULTURALI E GASTRONOMICI

Il calendario degli eventi culturali ed artistici dell’estate vietrese è davvero ricco. In questo weekend sul territorio ci sono addirittura due appuntamenti che delizieranno soprattutto il palato.

Nella villa comunale, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, è in corso fino a domenica 14 luglio l’11ª tappa di “Borgo DiVino in Tour” edizione 2024, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale di Città del Vino. La tappa vietrese gode del supporto dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, della Camera di Commercio di Salerno, di Confagricoltura Campania e del patrocinio del Comune di Vietri sul Mare.

Una rassegna enogastronomica di eccellenza con varie proposte, dallo street food ai piatti della tradizione, accompagnate dai vini di 7 consorzi campani ed anche di altre regioni italiane.

Sempre a Vietri sul Mare, alla frazione Dragonea, è invece in corso fino a domenica 14 luglio la 17ª edizione della “Festa del Limone”. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Transboneia 2000.

Ogni sera, dalle ore 20:30, tra musica ed animazione sarà possibile assaporare delizione pietanze a base, ovviamente, di limone. Per l’occasione lo sfusato amalfitano è stato abbinato a numerosi piatti della cucina locale: ravioli al limone, scialatielli al limone, pollo al limone, polpette al limone, il cuoppo, frittelle al limone, u’ per e u’ muss, kepurp (kebab di polipo). Per l’occasione a Dragonea c’è anche il parcheggio gratuito ed il servizio navetta.