ANTONIO IANNONE (FDI): “ALLE IDEE CONFUSE DEL NUOVO GOVERNO PREFERIAMO NOSTRA COERENZA”

“Fratelli d’Italia all’ingresso in questa maggioranza con idee confuse e contrapposte preferisce la compagnia della sua coerenza. Le nostre perplessità continuano a rimanere inalterate perché è lecito domandarsi come Draghi potrà conciliare anime politiche così distanti tra loro. Ad esempio quando arriverà il prossimo barcone carico di clandestini come si comporterà il governo? Accoglienza indiscriminata come vuole la sinistra o porti chiusi come vorrebbe la Lega?”.

A dirlo è il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ai microfoni di Radio RCR.

“Non ci rassegniamo al pensiero comune che narra l’impossibilità di tornare al voto e continuiamo a evidenziare l’incongruenza del non poter tenere elezioni nazionali mentre a breve, in tantissime grandi città italiane, da Roma a Napoli e Milano, si svolgeranno le amministrative. Altri chiedevano di tornare al voto e nel frattempo hanno cambiato idea, ma noi rimaniamo coerenti con il nostro modo di intendere la politica, che ci impone di volta in volta di valutare i provvedimenti proposti dal governo, votando quelli che riterremo utili al Paese”, conclude il senatore Iannone.



