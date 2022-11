ANTONIO IANNONE (FDI): “ANCI CAMPANIA E’ IL COMITATO ELETTORALE DI VINCENZO DE LUCA”

“In Campania esiste una vera e propria emergenza democratica: le Istituzioni vengono usate come comitati elettorali funzionali a De Luca, neanche del Pd. È scandaloso che nel programma dell’Assemblea Regionale dell’Anci del prossimo giovedì non figuri la presenza di nemmeno una personalità del centrodestra.

Secondo il presidente Marino la maggioranza degli italiani e dei campani non esiste e non ha diritto di parola in un contesto che dovrebbe istituzionalmente rappresentare tutti. Ormai Marino è il responsabile organizzativo di De Luca e non il presidente regionale dell’Anci perché è recidivo in questo suo atteggiamento oltre la scorrettezza. Non vedo gli amministratori di centrodestra come possano partecipare da spettatori a questa sagra della personalità deluchiana!”.