ANTONIO IANNONE (FDI): “BATTIPAGLIA, TAC MOBILE FUORI USO: AL DANNO SI AGGIUNGE LA BEFFA”

Già è surreale che l’Asl di Salerno abbia collocato una Tac mobile su un tir parcheggiato in un viale accanto all’ospedale di Battaglia. Poi, se a questo si aggiunge il fatto che sia guasta, si comprende chiaramente l’inutilità di avere un dispositivo a 1500 euro al giorno che invece di favorire la risoluzione dei problemi ne crea di nuovi con gravi disagi sia per il personale sanitario che per coloro i quali hanno necessità di effettuare questo importante esame diagnostico. Oltre al danno anche la beffa, dal momento che gli operatori delle ambulanze devono condurre i pazienti altrove, nei nosocomi di Oliveto Citra ed Eboli. L’ennesima triste prova che la sanità in Campania non è in grado di assicurare assistenza sanitaria di qualità ai propri cittadini. Un disastro che ha un unico responsabile ed è il governatore De Luca”. Lo dichiara il Senatore salernitano e Commissario regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.

