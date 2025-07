ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA CHE PARLA DI FAMILISMO E’ DAVVERO IL COLMO”

“Che proprio De Luca parli di familismo a proposito di manager del Ministero fa ridere anche gli animali dotati di becco. E non ricorriamo alla storia del bue all’asino per il riferimento a corna. Con la Sanità peggiore d’Italia dopo dieci anni di suo governo è l’ultimo pulpito a cui dare retta. Se i requisiti per assurgere a cariche di direzione sanitaria sono quelli dei manager di cui si è dotato lui in Campania è meglio non averli. Le scelte dei suoi uomini hanno determinato uno scandalo permanente con la nostra Regione che è prima per emigrazione sanitaria. Basta questo. De Luca ha pochi titoli per parlare di capacità gestionale e zero tituli per parlare di moralità politica”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

