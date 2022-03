“Siamo con il personale della scuola che in questi mesi di pandemia hanno dato un contributo essenziale. Con l’emendamento che ho presentato al decreto sostegni, assegnato per la conversione in legge al Senato, si prorogherebbero gli incarichi di queste generose persone che hanno dovuto affrontare anche lunghi trasferimenti. Mi aspetto che governo e i partiti di maggioranza vogliano accogliere questo testo che rende giustizia.”

Lo scrive il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.