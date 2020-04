ANTONIO IANNONE (FDI): “FASE 2 DI CONTE? POCHE IDEE MA CONFUSE”

“Poche idee ma molto confuse. Praticamente non ha detto nulla sui tempi degli aiuti economici. Sulla scuola un capolavoro: per sicurezza si deve riaprire a settembre ma il concorso farsa che vedrà centinaia di migliaia di partecipanti si può fare, invece di stabilizzare i precari.” E’ quanto dichiara il senatore di Fdi Antonio Iannone.

Con la ripresa lavorativa i figli piccoli a chi restano? Ai nonni non si può ed i congedi parentali e il bonus baby sitter sono scaduti. Si può andare a trovare i parenti ma non si possono fare riunioni di famiglia, cosa significa fare una riunione? Quante persone devono essere per essere considerata una riunione? Intanto è iniziato il solito valzer delle bozze del DPCM e dei relativi allegati. Io speriamo che me la cavo era una cosa seria rispetto a quanto ascoltato.