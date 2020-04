AMATRUDA E SPATOLA: “FONDI UE PER TABLET A STUDENTI, TESSERA GIGA PER NAVIGARE”

L’emergenza Coronavirus ha fatto emergere un’altro divario Nord, Sud ed è quello sul digitale, sull’accesso alle nuove opportunità delle tecnologie. Bisogna intervenire”. Così Armando Spatola e Gaetano Amatruda, in rappresentanza delle ‘componenti’ ‘democristiana’ e ‘socialista’ in Forza Italia.

“Il Sud e la Campania – dicono – rischiano di pagare un prezzo altissimo, rischiano tante, troppe, famiglie. Il 33,8 per cento delle famiglie, nel periodo 2018-2019, secondo i dati Istat, non ha un computer o tablet in casa, mentre questa quota scende al 14,3 per cento tra le famiglie con almeno un minore.

Nel Sud la percentuale di famiglie senza computer supera il 41 per cento, in Campania la media è al 40%”.

“Molte zone, nel salernitano, hanno poi problemi di linea per l’accesso al traffico dati. Tanti giovani – aggiungono

-non hanno la possibilità di navigare in rete. La Regione Campania, attingendo ai fondi Fse, programmi interventi per superare questo divario. Si può riprogrammare la spesa e si possono inserire questi interventi nella nuova programmazione 21/27 che al tema dedica diversi capitoli”.

“Si potrebbero acquistare tablet per le famiglie più bisognose e si potrebbe immaginare una ‘tessera Giga’ per i giovani, per ognuno al compimento dei sedici anni. Siano messi nelle condizioni di navigare perché sarà strumento per costruire futuro” concludono