SONDAGGIO CORSERA. GIU’ LA LEGA, SALE IL M5S. STABILE IN PD, CRESCITA PER FDI E FORZA ITALIA

In tempi di coronavirus stare all’opposizione non fa bene. O, almeno, non fa bene a tutti perchè l’ultimo sondaggio, pubblicato oggi dal Corriere della Sera, segna una flessione di intenzioni di voto per la Lega mentre porta ad una crescita Fdi e Forza Italia. Tra le forze di Governo, invece, a segnare un trend positivo, dopo mesi di calo, è il Movimento 5 Stelle. Ecco nel dettaglio le percentuali del sondaggio.

LEGA 25,4%

PARTITO DEMOCRATICO 21,3%

MOVIMENTO 5 STELLE 18,6%

FRATELLI D’ITALIA 14,1%

FORZA ITALIA 7,5%

ITALIA VIVA 3,1%