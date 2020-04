FASE 2, STASERA GIUSEPPE CONTE TORNA IN TV PER PARLARE AGLI ITALIANI

In vista dell’inizio dell’allentamento dei blocchi alle attività personali ed economiche, che da quasi 2 mesi interessano buona parte degli Italiani, questa sera, anche se si attende l’ufficialità della notizia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tornerà in tv, e sui canali social, per illustrare le novità che scatteranno in parte da domani 27 aprile e, poi, dal 4 maggio. E’ prevista, infatti, già da domani la riapertura di alcune attività come la produzione per il settore moda e quello delle autovetture. Ci potrebbero essere, pero’, novità anche per le norme di sicurezza nel settore dei trasporti: da qualche giorno, infatti, si parla con insistenza dell’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici.

Share on: WhatsApp