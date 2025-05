ANTONIO IANNONE (FDI): “LA NOMINA DI CALDORO: ELEVATO PROFILO ISTITUZIONALE”

“La notizia della nomina di Stefano Caldoro a Consigliere Politico del Presidente Meloni ci riempie di soddisfazione. Stefano Caldoro per curriculum politico ed attitudini umane è una scelta di alto profilo. L’esperienza, la competenza, la serietà e la sensibilità dell’amico Stefano ne fanno la persona giusta per l’importante e delicato incarico. Un altro campano che dara’ un contributo all’azione di governo e al cambiamento della nostra Nazione che Giorgia Meloni sta portando”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

