GENNARO SALVATORE (NUOVO PSI): “NOMINA CALDORO, RICONOSCIMENTO PRESTIGIOSO E MERITATO”

“A nome del Nuovo PSI della Campania, esprimo profonda soddisfazione per la nomina dell’On. Stefano CALDORO a Consigliere del Presidente del Consiglio per le Relazioni con le Parti Sociali. Un riconoscimento prestigioso e meritato per una figura che ha sempre operato con rigore, competenza e spirito di servizio nelle istituzioni e nella vita politica, a partire dal nostro territorio. La Campania conosce bene il valore dell’impegno di CALDORO: da Presidente della Regione ha affrontato sfide complesse con serietà, visione e coerenza, ponendo al centro dell’azione amministrativa i principi della buona politica, del buon governo e dell’interesse collettivo. La sua nomina è motivo di orgoglio per la comunità socialista campana, un segno dell’importanza della tradizione riformista nel contesto istituzionale nazionale. I più sinceri auguri di buon lavoro a Stefano CALDORO, Presidente del Nuovo PSI”. Lo scrive in una nota Gennaro Salvatore, segretario regionale del Nuovo Psi in Campania.

Share on: WhatsApp