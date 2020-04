ANTONIO IANNONE (FDI): “MASCHERINE OBBLIGATORIE IN CAMPANIA DAL 4 MAGGIO. E PRIMA IL VIRUS CHIEDE LA RESIDENZA?”

“Il Governatore De Luca ha annunciato che in Campania le mascherine saranno obbligatorie dal 4 Maggio prossimo. Se sono necessarie non si capisce perché non da subito. Il virus deve prendere prima la residenza? Siamo sempre più nell’assurdo comunicativo”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania

Share on: WhatsApp