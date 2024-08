ANTONIO IANNONE (FDI): “MOSTRA PER LE FOIBE, COMPLIMENTI AL MINISTRO SANGIULIANO”

“Ieri c’è stata la firma al Ministero della Cultura di una convenzione tra l’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia e la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per la realizzazione al Vittoriano di una mostra sull’esodo giuliano-dalmata. Congratulazioni al Ministro Sangiuliano per questo importantissimo progetto, che va ad integrare, nell’ambito del riconoscimento di un evento drammatico della storia, il “Giorno del ricordo”, istituito dalla Repubblica Italiana con la legge N. 92 del 30 marzo 2004. Con la mostra si fa finalmente chiarezza sugli anni bui del Secondo Dopoguerra quando migliaia di italiani furono vittime di una storia di persecuzione, rastrellati, deportati e uccisi dai partigiani dell’esercito del dittatore jugoslavo Tito. Conservare e rinnovare la memoria di quegli eventi è fondamentale: per troppi anni questo tragico capitolo è rimasto nell’ombra. Sono certo che la mostra, in attesa che venga realizzato a Roma il Museo del Ricordo, attirerà moltissime persone e spero soprattutto giovani, affinché possano vedere con i propri occhi gli orrori compiuti dai partigiani comunisti titini nei confronti di nostri connazionali”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

