SALERNO. SINISTRA ITALIANA IN PIAZZA IL 28 AGOSTO PER LE FIRME SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Mercoledì 28 agosto, a partire dalle ore 19:30 in piazza XXV Aprile sul Lungomare Trieste, i cittadini salernitani che non l’hanno ancora fatto potranno sottoscrivere la richiesta di referendum per abrogare la legge sull’Autonomia Differenziata. Continua infatti in tutta Italia la raccolta delle firme contro la legge Calderoli, sebbene sia stata ampiamente superata con le sole sottoscrizioni online la soglia delle 500.000 firme necessarie. Ora le forze politiche e sociali che hanno promosso il referendum si concentrano sulla presenza fisica in tutte le piazze d’Italia per dialogare con gli elettori e spiegare le ragioni del dissenso alla legge che divide il Paese sia dal punto di vista istituzionale che da quello dei diritti e dei servizi essenziali. L’obiettivo dichiarato è quello di raccogliere milioni di adesioni in questo ultimo mese che ci separa dalla presentazione delle firme alla Corte di Cassazione.

