ALBERICO GAMBINO (FDI): “GLI INVESTIMENTI DEL GOVERNO ITALIANO APPREZZATI DA THE ECONOMIST”

L’on. Gambino(Fdi) si compiace che il “blasonato “THE ECONOMIST” mostra attenzione e benevolo interesse per il Mezzogiorno d’Italia e per il buon lavoro del Governo Meloni. L’on Gambino dichiara, con soddisfazione, che la Presidente Meloni non solo avvantaggia il Mezzogiorno, grazie all’ondata di aiuti della UE, ma pone anche l’accento sullo snellimento delle procedure burocratiche in territori storicamente arretrati. E’ fondamentale, sottolinea Gambino, il ruolo dell’ Italia nel piano di ripresa europea come maggiore benefattrice con 194,4 miliardi di euro. La preoccupazione, di contro, deriva esclusivamente dai tempi di utilizzo dei fondi. Tra le iniziative di rilievo, ricorda l’ on . Gambino, ci sono : la linea ferroviaria Napoli / Bari , il parco eolico al largo della Sicilia, gli asili nido e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Anche il pericolo di eventuali infiltrazioni mafiose e’ stato superato da una task force europea, formata da funzionari direttamente responsabilizzati nell’accoglimento delle proposte. L’ on.Gambino conclude dichiarandosi fiducioso sulla sfida più grande: il completamento degli investimenti e delle risorse entro il 2026.

