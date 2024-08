BARONISSI. ESTER SAPERE: “GRAZIE A UFFICI ED OPERAI DELL’AUSINO CHE OPERANO SUL TERRITORIO”

“I cittadini di Baronissi, per ogni tipo di informazione, hanno da tre anni a disposizione lo sportello dell’Ausino, dedicato appositamente al nostro territorio, che rappresenta un ulteriore servizio per la nostra comunità. E’ per questo che invito chiunque ne avesse necessità a consultare lo sportello, attivo presso la sede del Comune di Baronissi. Inoltre, accanto agli Uffici, è sempre pronta ad intervenire per le emergenze una squadra di operai, ai quali rinnovo il mio ringraziamento per la tempestività con la quale vengono effettuati gli interventi necessari”. E’ quanto dichiara Ester Sapere, Consigliere Comunale di Baronissi, delegata, dal Sindaco Anna Petta, a rappresentare il centro della Valle dell’Irno all’interno del CDA dell’Ausino.

“E’ giusto ricordare a tutti i cittadini di Baronissi che il punto Ausino dove è possibile effettuare le volture, le attivazioni, le cessazioni, che funge da intermediario con la sede centrale di Cava dei Tirreni, si trova all’interno della sede municipale presso l’ Ufficio Relazione con il Pubblico e ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 nei pomeriggio di lunedi e giovedi dalle 15.30 alle 17.30.