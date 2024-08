PROVINCIA DI SALERNO. GIOIELLA (FDI): “FAVOREVOLI AD OGNI INIZIATIVA PER RIAPERTURA CASTELLO ARECHI”

“Fratelli d’Italia è favorevole a qualsiasi iniziativa l’amministrazione provinciale di Salerno intenda intraprendere per la salvaguardia e la valorizzazione del Patrimonio Culturale, a cominciare da tutte le procedure utili e necessarie per la riapertura al pubblico del Castello Arechi, provocata dagli incendi che, nelle ultime settimane, hanno colpito la collina a ridosso di Salerno, dove si trova una dei nostri gioielli culturali.” E’ quanto dichiara Aniello Gioiella, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Sant’Agostino.

“Il nostro partito”, continua il Consigliere Provinciale, “al di là degli schieramenti, anche grazie al prezioso lavoro del Ministro Gennaro Sangiuliano, ha riportato al centro dell’attenzione la cultura, i siti archeologici e storici come il Castello Arechi che, grazie al Vice Ministro Cirielli, all’epoca Presidente della Provincia, fu inserito al centro di numerosi interventi di manutenzione. All’attuale Presidente della Provincia Alfieri mettiamo a disposizione, per queste ragioni, la nostra collaborazione per l’immediata riapertura al pubblico del Castello Arechi.”