ADDIO A CICCIO GALDIERI: LA VALLE DELL’IRNO PIANGE LA SCOMPARSA DEL NOTO IMPRENDITORE

C’è tutta la Valle dell’Irno, e non solo, a piangere la scomparsa di Ciccio Galdieri, patron della nota azienda di vendita di autovetture, uno dei pionieri del settore in tutta la Provincia di Salerno. A stringersi attorno alla famiglia Galdieri dipendenti, collaboratori, istituzioni del territorio, semplici cittadini che, prima o poi, hanno guidato una vettura acquistata proprio nell’azienda Galdieri. Un uomo, Ciccio Galdieri, che ha fatto guidare intere generazioni e che oggi lascia a chi ne sta proseguendo le orme imprenditoriali, un messaggio chiaro: quello di mettere al centro dell’attività il cliente e l’uomo, prima delle cifre da guadagnare.

Da decenni dire Galdieri in Provincia di Salerno significa dire autovetture: non solo da vendere ma anche da noleggiare perchè è stata proprio l’azienda guidata dal compianto Ciccio Galdieri ad avviare sul territorio le prime pratiche di noleggio a lungo ed a medio termine. Un uomo in grado di anticipare il futuro, con uno sguardo rivolto sempre alla sua comunità che, oggi, si stringe in un virtuale abbraccio a tutta la famiglia Galdieri.