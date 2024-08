FULVIO MARTUSCIELLO (FORZA ITALIA) A REPUBBLICA: “SENZA FONDI PER IL SUD, STOP AD AUTONOMIA”

“Se non ci sono le risorse per il Sud, fermeremo l’entrata in vigore della Legge sull’Autonomia Differenziata”. Ad annunciarlo, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano REPUBBLICA, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, Coordinatore Regionale in Campania di Forza Italia.

“Su questo non faremo sconti”, continua Martusciello, “l’Autonomia non puo’ servire a qualche partito per mettere la sua bandierina”. Parole, quelle di Fulvio Martusciello, destinate a riaprire il dibattito vivace all’interno del centro destra della Campania e questa volta, ad essere chiamati in causa, sono gli esponenti della Lega di Matteo Salvini sul territorio.