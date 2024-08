INQUINAMENTO FIUME SARNO. IANNONE E VIETRI (FDI) INTERROGANO IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

“Urge fare chiarezza sulle inadempienze della Regione Campania in merito all’inquinamento del fiume Sarno. Rivolgeremo al Ministro dell’Ambiente, Senatore Gilberto Pichetto Fratin, una interrogazione parlamentare proprio sulla grave situazione che, da tanti anni ormai, riguarda il fiume che attraversa il territorio dell’Agro Nocerino Sarnese (Salerno)”. Lo annunciano, in una nota congiunta, il senatore Antonio Iannone (FdI) e il deputato Imma Vietri (FdI). “Gli abitanti di Scafati, in particolare, stanno patendo gravi disagi e potenziali rischi per la salute per colpe evidenti della Regione Campania, anche a questo proposito incapace di assolvere ai propri compiti. La situazione è fuori controllo e non più tollerabile. Chiederemo, quindi, al Ministro se intenda nominare un commissario ad acta atteso che De Luca e la sua Amministrazione sono assolutamente inadeguati a fronteggiare la vicenda. Dopo anni di promesse mai mantenute e di denunce rimaste inascoltate, i cittadini hanno il diritto di sapere come stanno davvero le cose e di chi sono le responsabilità” concludono i due parlamentari di Fratelli d’Italia.

