REGIONALI 2025. IL BRACCIO DI FERRO NEL CENTRO DESTRA TRA FRATELLI D’ITALIA E FORZA ITALIA

Un duello a distanza, almeno per il momento ma lo scontro finale ci sarà a Roma quando, tra qualche mese, i vertici nazionali dei partiti del centro destra dovranno individuare il nome del candidato Presidente per la Regione Campania. Intanto, il duello va avanti con Fratelli d’Italia che punta sul nome del Vice Ministro Edmondo Cirielli, Forza Italia, invece, che guarda all’attuale Coordinatore Regionale del partito Fulvio Martusciello. I tempi sono ancora lunghi ma, tutto il centro destra, non ha nessuna intenzione di arrivare all’appuntamento con le elezioni regionali senza avere davanti uno spazio temporale adeguato per una campagna elettorale tanto importante. A giorni, intanto, a Roma, ci sarà il primo confronto per individuare i nomi dei candidati del centro destra per la Liguria e per l’Emilia Romagna, mentre in Umbria si riparte dalla uscente Tesei (Lega). Per il resto è tutto da vedere, non solo la Campania ma anche la Puglia che il prossimo anno, insieme al Veneto di Zaia, andranno al voto per il rinnovo del Consiglio Regionale e dei rispettivi Presidenti.

Share on: WhatsApp