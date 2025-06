ANTONIO IANNONE (FDI): “NIENTE QUORUM, PERCHE’ NON SI DIMETTONO CAPI OPPOSIZIONE?”

In caso di approvazione del referendum la Meloni avrebbe dovuto dimettersi. Perché ora non dovrebbero dimettersi i capi delle opposizioni? Lo scrive il Coordinatore Regionale in Campania di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Trasformare il referendum in una consultazione contro il Governo Meloni e’ stato l’ennesimo e clamoroso autogol (a spese degli italiani) di Schlein, Conte, Landini e tutte le opposizioni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“La bassa affluenza alle urne e il conseguente mancato raggiungimento del quorum sono la prova che il centrosinistra, nonostante l’aiuto della Cgil, non e’ stato in grado di mobilitare neanche il loro elettorato storico.

E’ evidente a tutti che la risposta degli italiani è stata inequivocabile e ha rafforzato il Governo Meloni e la coalizione di centrodestra che lo sostiene” conclude Vietri.