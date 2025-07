ANTONIO IANNONE (FDI): “SCHLEIN A SALERNO MA IL PD LOCALE COMPLETAMENTE ASSENTE”

“La venuta della Schlein in provincia di Salerno si è caratterizzata per l’assenza totale del PD di Salerno. Hanno disertato tutti Governatore, Parlamentare, Consiglieri Regionali, Sindaci e dirigenti di partito di cui, sui social, campeggiavano foto al mare. Si vede che non sono adusi neanche a passare a salutare il Segretario Nazionale. Soprattutto mancavano i cittadini, a Contursi Terme in una sala microscopica c’era più giornalisti che persone. Si vede che il tema era importante ma sullo stesso non è stato ritenuto credibile il Segretario Nazionale.

Non si capisce di quale buon lavoro fatto in questi anni parli la Schlein. Il suo stesso partito è dilaniato da una guerra tribale di cui la manifestazione di ieri è il plastico esempio. La Schlein è venuta in provincia di Salerno alla chetichella e i salernitani del PD hanno brillato per assenza.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

