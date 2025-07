FORZA ITALIA. MARTUSCIELLO CONFERMA LA CANDIDATURA DI PIETRO SESSA PER LE REGIONALI

“Pietro Sessa, assessore di Pagani, sarà candidato alle prossime elezioni regionali. Entro la fine del mese presenteremo anche l’ottavo candidato, che sarà espressione della comunità scafatese. E rimarrà ancora un posto in lista, per il quale abbiamo già sei richieste”. Lo annuncia il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, durante un evento di partito nel Salernitano.

“La lista di Forza Italia a Salerno è molto forte – aggiunge – e siamo certi di poter bissare il risultato del 1995, quando il partito elesse due consiglieri regionali”.

