FEDERICO CONTE (PD): “A CONTURSI ED A PAESTUM CON ELLY SCHLEIN PER MOMENTI DI CONFRONTO”

A Contursi, per discutere del tema nevralgico delle “aree interne”, l’osso e la polpa di Manlio Rossi Doria; a Paestum, per ascoltare e confrontarsi con i ragazzi del Camp su conoscenza, formazione e lavoro, temi che hanno fatto rivivere le elaborazioni sul Mezzogiorno di Gabriele De Rosa e Francesco De Martino, eccellenze culturali dei nostri atenei.”

L’integrazione territoriale e sociale rappresenta per il Partito Democratico una spinta per lo sviluppo nel cambiamento e la formazione di una nuova classe dirigente, un obiettivo determinante per contrastare la conservazione e il “potere per il potere” e rilanciare il ruolo del Mezzogiorno in Italia e in Europa.