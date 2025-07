REGIONALI IN CAMPANIA. MICHELE GUBITOSA (M5S): “FRENATA DE LUCA? E’ UN PROBLEMA INTERNO AL PD”

Il Vice di Giuseppe Conte all’interno del M5S, Michele Gubitosa, oggi da Paestum, alla presenza di Elly Schlein, è intervenuto sulla vicenda Campania e, in modo particolare, sulla frenata di De Luca sull’accordo sul nome di Roberto Fico.

Mentre accade tutto questo, il M5s osserva: “De Luca è libero di pensarla come vuole – ha spiegato il vice di Giuseppe Conte, Michele Gubitosa – Siamo di fronte ad attacchi interni riferiti al Pd. Noi facciamo un passo di lato. Ci togliamo dai problemi che in questo momento il Pd sta affrontando internamente e pensiamo ai temi da portare in campagna elettorale”. Parole pronunciate a margine di un incontro fra studenti e “campo largo” a Paestum, con Schlein, Gubitosa e il deputato di Avs Nicola Fratoianni. “Stiamo facendo una discussione in tutta Italia per cercare di costruire coalizioni coese, ampie, credibili”, ha detto Fratoianni. Poi, parlando della Campania:

“Penso che Roberto Fico sia un autorevolissimo esponente della politica”.

La sensazione fra i cinque stelle è che De Luca stia cercando di alzare la posta nella trattativa col suo partito, approfittando delle difficoltà create alla segretaria dalle indagini sul candidato presidente delle Marche, l’eurodeputato Pd Matteo Ricci, e sul sindaco di Milano Beppe Sala. In ogni caso – è il ragionamento – si tratta di vicende interne al Pd che spetta al Pd risolvere. Resta però il fatto che le parole di De Luca sono state accolte con gelo da Conte, anche perché il tema delle regionali era stato al centro di almeno due confronti: uno fra loro e uno anche con Schlein