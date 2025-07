FORZA ITALIA. LUCIA VUOLO LASCIA IL PARTITO: “TROPPI DICKTAT E POCA DEMOCRAZIA”

“Con grande dispiacere, comunico la mia decisione di lasciare Forza Italia Campania e Forza Italia Salerno. Una scelta maturata non solo alla luce delle recenti dinamiche politiche interne, che considero distanti dallo spirito originario del partito, ma anche per ragioni personali che mi spingono oggi a ripensare il mio impegno in termini più coerenti con i miei valori e la mia visione della politica.

Lo scrive in una nota, diffusa alla stampa, l’ex Europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo.

Le decisioni assunte dal Coordinamento Regionale, spesso imposte senza ascolto né confronto con i territori, hanno incrinato quel patto di fiducia su cui si dovrebbe fondare ogni azione politica condivisa. Chi lavora da anni, in silenzio, sul campo, con spirito di servizio e rispetto per la comunità, non può essere ignorato o messo da parte.

Ma oltre l’aspetto politico, c’è un elemento umano che non posso trascurare. Questo passaggio rappresenta anche un momento di riorientamento personale: sento l’esigenza di dedicare il mio tempo e le mie energie a progetti che rispecchino davvero il mio modo di fare politica, fatto di ascolto, partecipazione e coerenza.

Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e in un’idea di politica come servizio. Il mio impegno proseguirà, con rinnovata convinzione, nei modi e nei contesti che riterrò più giusti e utili per la comunità.”

Lucia Vuolo