IL COMUNE DI FISCIANO CON ASL E VETERINARI PER TUTELA ANIMALI D’AFFEZIONE

Si è tenuto oggi, domenica 27 luglio 2025, presso il Palazzo di Città di Fisciano, l’incontro pubblico dal titolo

“Tutela e cura degli animali d’affezione” , organizzato dall’Amministrazione comunale con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e dell’ASL Salerno

.

L’appuntamento ha visto una grande partecipazione di cittadini, volontari e associazioni impegnate sul territorio. Durante la manifestazione sono stati consegnati attestati di gratitudine ai volontari e alle associazioni che, quotidianamente, si prendono cura dei randagi del Comune di Fisciano. Ad aprire l’incontro è stato il Sindaco Vincenzo Sessa , che ha dichiarato: «Siamo qui per parlare di benessere animale e delle azioni che come Comune di Fisciano abbiamo intrapreso grazie al contributo attivo del nostro Vicesindaco Maria Grazia Farina. In questi mesi – e con lo stesso impegno nei prossimi – abbiamo lavorato per i nostri amici a quattro zampe realizzando oltre dieci colonie feline e avviando la fase di sterilizzazione gratuita, resa possibile dal sostegno della Regione Campania. Il nostro obiettivo è quello di essere un Comune sempre più attento alla tut ela degli animali, dai ca

ni ai gatti, e a tutto ciò che riguarda il benessere animale, per proteggerli quanto più possibile. Ringrazio la presenza delGarante regionale del benessere animale e del Professore Paciello, che ci onorano con il loro contributo