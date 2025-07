IL NOME DI FICO SARA’ UFFICIALE AD INIZIO SETTEMBRE: LA STRATEGIA DEL TEMPO CHE PASSA

Non c’è nessun fretta, almeno per Elly Schlein. Il nome di Roberto Fico, candidato alla Presidenza della Regione Campania, insieme a tutti gli alleati dell’ampia coalizione, sarà ufficializzato solo ad inizio settembre perchè la strategia della Segretaria Nazionale del Pd è quella del tempo che passa. E piu’ tempo passa e meno forza dovrebbero avere gli attacchi politici del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, nel frattempo, si guarda bene dal firmare il Decreto che fissa la data delle elezioni. Trascorso il mese di Agosto, in tanti, soprattutto all’interno dell’attuale area di maggioranza in Consiglio Regionale, avranno la necessità di collocarsi per le prossime elezioni regionali e guarderanno ai partiti, che di certo faranno parte della coalizione, piuttosto che alle civiche che oggi sono una semplice ipotesi. Ed a proposito di partiti: anche il Congresso Regionale del Pd in Campania pare, nuovamente, scomparso dai radar della politica di centro sinistra. Celebrarlo a settembre o, comunque, prima delle Regionali in Campania rimane, al momento, una richiesta avanzata dal Presidente della Regione De Luca.

