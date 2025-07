REGIONALI IN CAMPANIA. FRATOIANNI (AVS): “CON PD E M5S PER ALLEANZE ALTERNATIVE”

“Stiamo facendo una discussione in tutta Italia per cercare di costruire coalizioni coese, ampie, credibili in grado di battere la destra. E’ il lavoro che noi, come Alleanza Verdi Sinistra, facciamo quotidianamente insieme alle altre forze, in particolare innanzitutto con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle perché è chiaro ormai che esiste un cuore dell’alternativa fatto da queste tre forze”.

Così il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine del Revolution Camp in corso a Paestum. “Non vuol dire che siano le uniche. Non vuol dire – ha spiegato Fratoianni – che ci siano veti verso la possibilità di costruire coalizioni più larghe, ma è evidente che ci sono tre forze principali dell’opposizione che hanno una responsabilità in più di lavorare alla costruzione dell’alternativa”.

Share on: WhatsApp