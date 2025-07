ELLY SCHLEIN ELOGIA LA REGIONE CAMPANIA, NON CITA MAI DE LUCA E RINVIA DECISIONE SUL CANDIDATO

Non ha mai citato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando, invece, nei quasi 5 minuti di intervento, riservati alla questione delle Regionali in Campania, solo di governo della Campania. Elly Schlein, ospite a Contursi Terme, per una iniziativa dedicata alle Aree Interne, elogia il lavoro del Governo Regionale, ma rinvia ogni decisione sul nome del candidato Presidente, evitando di alimentare le polemiche a distanza con De Luca. In sala, assente De Luca Jr, come anche tutta la Segreteria Provinciale del Pd di Salerno, ma presenti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore Teresa Armato, il consigliere regionale Goffredo Manfredi, l’ex parlamentare Tino Iannuzzi, l’ex deputato Federico Conte.

