NOI DI CENTRO. MASTELLA RIORGANIZZA IL PARTITO IN CAMPANIA E LANCIA LA SFIDA PER LE REGIONALI

“No a visioni tolemaiche e a un surreale gioco dell’oca”. Lo ha detto il leader di Noi di Centro (NdC) Clemente Mastella ufficializzando la nomina di Pasquale Giuditta a coordinatore regionale e definendo l’organigramma del suo partito in tutte e cinque le province della Campania. Inprovincia di Salerno nominato, invece, come nuovo Cordinatore Provinciale Sergio Parisi, già Sindaco di Palomonte.

“Noi siamo pronti – dice Mastella – con organigramma, una valida classe dirigente e la vasta comunità di amministratori, amministratrici, donne e uomini di Noi di Centro. Ma mentre i granelli della clessidra scorrono, si arzigogola in maniera asfittica e non è definito né la squadra, né il perimetro di gioco. Questo surreale gioco dell’oca, in cui si torna al punto di partenza in maniera non intelligente, deve cessare. E deve cessare adesso. Le regionali – continua – non sono un triangolare di ping pong tra Pd-Cinque Stelle-De Luca, e chi lavora nei territori non può assistere inerte a visioni tolemaiche della politica: il mondo, e la Campania, non girano intorno a nessuno, né qualcuno le ha ricevute in dote perpetua per diritto divino”.

“Si anteponga lo spirito di squadra al personalismo, senza impuntarsi: dovrei farlo io, visto che a Benevento mi fanno la guerra tutti i partiti, Pd compreso. E non lo faccio, perché conosco che la politica dei veti non porta voti. Tenere ancora in ostaggio una squadra pronta a partire, sarebbe un delitto politico”, chiude il leader di NdC e sindaco di Benevento Mastella.

