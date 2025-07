FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “IN CAMPANIA NON ESCLUDO UNA SORPRESA CIVICA FINALE”

“Da qualche giorno la stampa riporta ipotesi di candidati civici che potrebbero guidare la coalizione di centrodestra alle prossime regionali. Ogni nome e’ degno di attenzione, ogni nome merita rispetto per quello che rappresenta nella societa’ civile. Tutti i nomi finora emersi sono di altissimo livello. Tutte le ipotesi sono percorribili. C’e’ un ampio ventaglio di possibilita’ su cui, con serieta’, si sta lavorando”. A osservarlo e’ Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Ovvio – prosegue l’azzurro – che in nessun sondaggio un candidato della societa’ civile potrebbe battere un candidato politico, ma questo e’ un falso problema: bastera’ metterlo in campo per dargli autorevolezza e credibilita’”. “Penso che ormai siamo alle valutazioni finali – ha concluso Martusciello – e non escludo un finale a sorpresa”.

