REGIONALI 2025. SANDRO RUOTOLO (PD): “COSTRUIRE MASSIMA UNITA’ OVUNQUE”

“Abbiamo il dovere di vincere, dobbiamo costruire la massima unità dovunque. Dobbiamo battere Meloni. Quindi, massimo sforzo per la massima unità. Abbiamo uno splendido candidato in Veneto, che ha sconfitto la Lega a Treviso, le Marche daranno ragione al nostro Ricci, in Toscana c’è un clima positivo. Bisogna vincere le partite di Puglia e Campania, costruendo piano l’alternativa in vista delle prossime sfide e delle politiche”. Lo dichiara l’europarlamentare Sandro Ruotolo, della segreteria del Pd, interpellato dall’Ansa sulle regionali.

