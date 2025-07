SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “IL COMUNE SI ATTIVI PER EMERGENZA WEST NILE”

In diversi comuni sono già state avviate attività di prevenzione contro il virus West Nile, attraverso interventi mirati di disinfestazione larvicida e adulticida, accompagnati da campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Alla luce di queste azioni concrete, invito il Sindaco di Salerno ad attivarsi con urgenza, predisponendo un piano di disinfestazione efficace e strutturato. In particolare, è fondamentale che gli interventi larvicidi siano mirati alle caditoie stradali e agli impianti fognari, che rappresentano i principali focolai di proliferazione delle zanzare.

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

È altrettanto importante che l’Amministrazione Comunale promuova una campagna di informazione capillare, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e sui comportamenti corretti da adottare: eliminare i ristagni d’acqua da cortili e balconi, utilizzare zanzariere e repellenti, segnalare tempestivamente situazioni critiche.

La tutela della salute pubblica richiede un’azione immediata, coordinata e trasparente. Non si può attendere l’emergenza per intervenire: occorre prevenire con responsabilità e determinazione, seguendo l’esempio dei comuni che si sono già attivati in tal senso.