REGIONALI IN CAMPANIA. JANNOTTI PECCI SMENTISCE CANDIDATURA CON IL CENTRO DESTRA

“In riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa su una mia possibile candidatura alle prossime elezioni regionali, desidero smentire in modo chiaro e definitivo ogni ipotesi in tal senso”. Così in una nota Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione industriali di Napoli.

“Non sono disponibile ad alcun tipo di candidatura politica e, anzi, intendo proseguire con pieno impegno e in modo collegiale il mio ruolo di Presidente dell’Unione Industriali Napoli. Credo fermamente che la nostra Associazione debba restare indipendente e lontana da logiche partitiche, rafforzando unicamente il dialogo istituzionale.A livello personale, ritengo da sempre incompatibili l’impegno politico e quello nella rappresentanza, soprattutto quando si rappresenta un sistema, come quello dell’Unione Industriali, autorevole e rispettato a livello istituzionale. Spero che queste parole fughino ogni dubbio e mettano fine a qualsiasi equivoco o strumentalizzazione”, conclude Jannotti Pecci.