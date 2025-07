NOCERA INFERIORE. L’ORDINANZA DEL SINDACO DE MAIO CONTRO INCENDI BOSCHIVI

Per la stagione estiva e probabile aumento del rischio incendi, il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, richiama fortemente l’attenzione sull’Ordinanza n. 15 del 11/06/2025 per tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza pubblica.

DIVIETI PRINCIPALI (validi fino al 30 settembre 2025):

Vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi o entro 100 metri da essi e nei pascoli;

Vietato fumare, usare fornelli o strumenti che generino scintille in aree boschive;

Vietato sostare con veicoli su strade non asfaltate in zone boscate (salvo mezzi autorizzati);

Vietato usare fuochi d’artificio, razzi o lanterne volanti entro 1 km da boschi e pascoli;

Vietato bruciare stoppie, erbe e residui vegetali dal 1° giugno al 20 settembre.

DISPOSIZIONI PER ENTI E GESTORI DI INFRASTRUTTURE

Le società pubbliche e private (Ferrovie, ANAS, Autostrade, enti idrici, Provincia, Consorzi di bonifica) devono contribuire attivamente alla prevenzione, ripulendo banchine, cunette e scarpate da erbe secche, rifiuti e materiali infiammabili lungo le strade vicine alle aree boscate.

SANZIONI

Chiunque violi i divieti sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 settembre 2025, salvo proroga.

Invitiamo tutti i cittadini a rispettare le regole e a collaborare con responsabilità per proteggere il nostro territorio.