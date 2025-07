ANTONIO IANNONE (FDI): “ACCORDO PD-M5S IN CAMPANIA, SALDATURA DELLA PEGGIORE POLITICA”

“Dopo anni in cui si sono insultati tra loro con De Luca che ha insultato tutti finiranno per mettersi insieme pensando di sommare voti. Ma i Campani capiscono bene che sono solo la saldatura della peggiore politica per il sud, quella dell’assistenzialismo del reddito di cittadinanza con quella del clientelismo del diritto fatto passare per elemosina. I 5 stelle non si fanno più scrupoli di allearsi con chi ha persone agli arresti come Alfieri e comuni sciolti per mafia come nel caso di Marino a Caserta; il PD non si fa scrupoli di allearsi con chi ha definito incompetente ed inconcludente; De Luca sbraita contro tutti ma sotto banco vorrebbe trattare il suo trattamento di fine rapporto anche a discapito dei suoi fedelissimi di una vita. Questo campo largo alla campana e’ il trionfo dell’incoerenza, della mancanza di morale pubblica e dell’ipocrisia politica. Un’armata brancaleone che vorrebbe mettere tutto insieme infelicemente per dare un’altra fregatura ai Cittadini campani. Peccato che i voti non si sommano ma si sommano solo le colpe. Se la Campania è la peggiore Regione per sanità, lavoro, trasporti, difesa dell’ambiente, spesa di fondi comunitari e in tutti gli indicatori sociali ed economici la responsabilità è proprio del PD che ha sostenuto De Luca e della finta opposizione del movimento 5 stelle. Fratelli d’Italia ed il centrodestra rappresentano l’unica vera alternativa per cestinare questa politica del gattopardo.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italua, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

