ELEZIONI REGIONALI. IL LEADER DELLA LEGA SALVINI: “PUNTIAMO AL VENETO, NON SI PUO’ CHIEDERE TUTTO”

“Votano sei regioni, quindi è chiaro che non posso chiedere tutto dappertutto: la priorità, per quanto riguarda la Lega, è evidentemente proseguire col buon governo decennale in Veneto, questo è evidente”. Lo ha affermato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro per le Infrastrutture e leader della Lega, a margine di un sopralluogo al cantiere del passante Av di Firenze.

Salvini ha risposto alle domande dei giornalisti sui tempi per definire la candidatura del centrodestra in Toscana: “Spero prestissimo – ha detto -, d’altronde non mi sembra che ci siano idee chiare neanche a sinistra. Però noi siamo pronti, e come Lega puntiamo a crescere. Poi da ministro io faccio quello che è il mio dovere, non faccio cantieri elettorali, i cantieri li fanno gli operai, le imprese, gli ingegneri, i tecnici. Noi ci mettiamo i finanziamenti, le norme e la buona volontà”.

Il leader della Lega ha anche parlato di Elena Meini, indicata dal partito regionale come potenziale candidata a governatore: “Elena è bravissima – ha sottolineato -, è e sarà un punto di riferimento per la Lega in Toscana, questo è fuori di dubbio”

Share on: WhatsApp