DAL CONGRESSO DEL PD ALLE ALLEANZE PER LE REGIONALI: ELLY SCHLEIN ATTESA OGGI IN PROVINCIA DI SALERNO

E’ attesa per il tardo pomeriggio di oggi, sabato 26 Luglio, a Contursi Terme: la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein arriva in Campania, per un evento dedicato alle Aree Interne, proprio in un momento delicato per il Pd e per tutta la coalizione di centro sinistra. Il primo punto da chiarire – quello che in tanti attendono – è la scelta sulla celebrazione del Congresso Regionale in Campania che, il gruppo vicino al Presidente De Luca, vorrebbe celebrare a Settembre, con un nome unitario per tutto il territorio regionale. Ci sono, poi, da chiarire i contorni dell’alleanza PD-M5S in Campania e, soprattutto, il ruolo politico ed elettorale del Governatore della Campania De Luca. Due interrogativi ai quali, proprio oggi, la Schlein potrebbe dare una risposta chiara, mettendo in moto la macchina della campagna elettorale in vista delle Regionali in Campania.

Share on: WhatsApp