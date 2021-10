ANTONIO IANNONE (FDI): “STOP A PRESTAZIONI SANITARIE IN CAMPANIA, QUESTA E’ LA RIVOLUZIONE DI DE LUCA”

“Puntuale come la morte dopo le elezioni è giunta la comunicazione dalla Regione Campania che le prestazioni sanitarie erogate dai centri privati saranno a pagamento. I cittadini non potranno avere fino al 31 dicembre 2021 prestazioni convenzionate e dovranno o mettere mano alla tasca o rinviare con le conseguenze che ciò comporta.”

Lo denuncia Antonio Iannone, Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia.

La solita questione del raggiungimento dei tetti di spesa che in Campania ormai è diventata intollerabile: se il blocco del pagamento delle prestazioni dovesse perdurare fino a fine anno nel corso del 2021 il servizio non avrebbe coperto neanche otto dei dodici mesi. Un disastro per le fasce più deboli e per quei seri imprenditori della sanità privata. Questa è la rivoluzione della Sanità che De Luca strombazza. Superate le elezioni finisce l’incantesimo.