ANTONIO ILARDI: “SALERNO CAPITALE D’ITALIA NEL 1944, VALORIZZARE QUELL’EVENTO”

Antonio Ilardi, Patron del Polo Nautico, lancia una nuova proposta al mondo del turismo della città ed anche alle istituzioni locali, per promuovere e valorizzare la storia del Comune capoluogo, attraverso una rivisitazione dei giorni del 1944 in cui Salerno fu indicata come Capitale d’Italia.

“Salerno fu capitale del Regno d’Italia dall’11 febbraio al 15 luglio 1944,” scrive Antonio Ilardi ” ospitando tre diversi governi e il Re Vittorio Emanuele III. Sarebbe ragionevole ed utile (anche per il turismo) che la città ospitasse ogni Febbraio rievocazioni storiche di quel periodo straordinario che la vide protagonista della rinascita” del Paese.